IMFi soovitus Eestile: kärpima tuleks minna pärast majanduse toibumist

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsiooni juht Vincenzo Guzzo tõi välja, et IMFi prognoosi järgi on selle aasta keskmine majanduskasv olnud -0,5%. Aasta edenedes peaks olukord paranema. Guzzo märkis ka, et konkurentsivõime on probleemiks. Nimelt on konkurentsivõime vähenenud, tootlikkuse kasv aeglustunud ning viimaste kriiside armid kahandanud Eesti majanduse kasvupotentsiaali, milleks on IMF hinnangul ligi 2% aastas.

Kiire hinnatõus on küll raugenud, kuid üldine hinna- ja kulutase riigis on kerkinud. Selleks, et konkurentsivõime kasvurajale tagasi pöörata, soovitab IMF majandusolude paranedes otsustavalt liikuda eelarve tasakaalu taastamise suunas ja planeerida vahendeid struktuurseteks reformideks ja majanduse tootlikkuse suurendamiseks.

Samuti on probleemiks avaliku sektori eelarvepuudujääk 3,5% SKT-st. Sellega kaasneb võlakoormuse kasv ning laenude tagasimaksete suurenemine. Suurenevad ka demograafiliste trendidega seotud kulutused. Guzzo lisas, et puhvrid on vajalikud, et saada hakkama eelseisvate kuludega. 2023. aastat iseloomustas tema sõnul kõrged pankade kasumid. Ta lisas, et pankasid ei peaks kõrgemini maksustama ega ka dividendimakseid maksustama kõrgemalt, kuna see vähendab pankade valmisolekut tulla toime tulevikuprobleemidega.

Guzzo märkis, et IMF-i hinnangul ei lahenda Eesti probleeme täiendavad riigieelarvekulutused, kuna need ei aita kaasa konkurentsivõime taastamisele välisturgudel. IMF kiidab taastuvenergia kasutuselevõttu, kliimaneutraalsuse saavutamiseks tuleb Eestil rohkem pingutada.

Konkurentsivõime on oluline