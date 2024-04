Tallinna uus abilinnapea on üks suurimaid Infortari aktsionäre

Täpsemalt omab reformierakondlane 279 090 Infortari aktsiat, mis on arvestades tänast aktsia kauplemishinda (34,7 eurot) väärt ligi 9,7 miljonit eurot. Seeläbi on Tallinna abilinnapea suurimate aktsionäride nimistus kõrgel 10. kohal. Arvestades, et Infortar plaanib tänavu maksta dividendi kolm eurot aktsia kohta, on Jaamut ootamas ka korralik dividend: 837 270 eurot.