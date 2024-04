Leedu prokuratuur kahtlustab Vičit sanktsioonide rikkumises. Väidetavalt tarnis ettevõte Venemaale sõjalise otstarbega kaupa

Leedu prokuratuur teatas eelmisel nädalal, et alustas eeluurimist, kuna Leedu rahvusringhäälingu uurimine paljastas, et Vičiūnai Groupile kuuluv ettevõte on Venemaale tarninud sanktsioonide all olevat kaupa. Nimelt vedas Plungės Kooperatinė Prekyba Kaliningradi oblastisse vähemalt 11 korral kaupa, mida saab kasutada sõjalisel otstarbel, näiteks tankide kuullaagreid, pooljuhte, elektrilisi komponente jmt.