Väljaanne: Tesla kavatseb koondada enam kui 10 000 inimest

Tesla juht Elon Musk kirjeldab kirjas, et aastate jooksul on ettevõte kasvanud kiiresti, mistõttu on ettevõttes mõningate rollide peal rohkem inimesi kui vaja. „Kui me valmistume ettevõtte järgmiseks kasvufaasiks, on väga tähtis, et vaadata ettevõttes üle kõiki aspekte, et vähendada kulutusi ja tõsta produktiivsust,“ kirjeldab Musk. Seetõttu on tema sõnul ka koondamine vajalik. „Pole midagi, mida ma vihkaks rohkem, aga see on vajalik. See võimaldab meil olla paindlikum, innovatiivsem ning näljasem järgmiseks kasvufaasi tsükliks.“