Kuidas internetis osteldes mitte petta saada – 7 praktilist nõuannet

1. Kontrolli esimese asjana internetikaupluse andmeid ja ajalugu. Vaata, kaua ettevõte tegutsenud on ja kas firmal või selle juhtidel on ohumärke, nagu maksuvõlg või osal saitidel näidatav ettevõtja „skoor“.

Eestis on selliseid lehekülgi mitmeid, näiteks Äriregister , Inforegister , Krediidiinfo või Teatmik . Kasulik on kontrollida ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti musta nimekirja .

3. Veendu, et netikaupleja veebileht kasutab turvasertifikaati. Kõlab keeruliselt, kuid ei ole seda üldse – vaata lihtsalt, et kodulehe aadressi ees oleks „https://“ ning selle ees luku või võtme sümbol. Niiviisi tead, et suhtlus poe ja sinu veebilehitseja vahel on krüpteeritud. Google Chrome võimaldab aadressiriba alguses oleva sümboli abil lahti võtta veelgi täpsema turvainfo.