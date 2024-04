Eamets: majanduse elavdamise võti on täiendavas laenamises, mitte uutes maksudes 

„Eelmise nädala lõpus ja ka nädalavahetusel kommenteeriti päris palju Eesti riigieelarve seisu. Tänaste prognooside valguses on teada, et selle aasta eelarve defitsiidi suuruseks kujuneb 3,4 protsenti ja järgmise aasta defitsiidiks 5,4, kui valitsus mingeid meetmeid ei kavanda,“ kirjeldas Eamets pressiteates vahendusel Eesti riigieelarve olukorda.

Kas selline defitsiidi kasv toob kaasa mingeid erimenetlusi Europa Komisjoni poolt, on ökonomisti sõnul küll arutamist vääriv teema, kuid vaadates üldist tausta – kaitsekulude ennakkasvu ja Euroopa mõistes väga madalat võlakoormust –, ei juhtu suure tõenäosusega mitte midagi, leiab Eamets . „Eestil on võimalik ennast erakorraliste asjaoludega olukorrast välja manööverdada. Vähemasti kogu senine Euroopa eelarvepoliitika praktika toetab seda. Peaaegu alati leitakse kingid kompromissid või tehakse erandid. Lihtsalt tuleb tahta ja osata oma seisukohti Brüsselis kaitsta,“ ütles majandusanalüütik.

Defitsiidi vähendamiseks on Eestil Eametsa arvates kaks varianti: avaliku sektori kulude kokkutõmbamine või maksukoormuse suurendamine. „See jutt, et meil on riigiaparaadis ainult 7000–8000 ametnikku, ei kannata kriitikat, sest kõikvõimalikud rahajagamise agentuurid nagu põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet, ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus, teadusagentuur jne, koos kõikide võimalike riigiametitega ja ilmselt ka sihtasutustega viivad selle numbri 40 000 ametnikuni,“ lausus Eamets.