FOTOD | Pro Kapital pidas Kalaranna Kvartali viimaste majade sarikapidu

Pro Kapitali turundus- ja müügijuhi Maria Varblase sõnul on sarikapidu alati märgiks ehituse lõppjärku jõudmisest ning võimaluseks anda edasi arendajate ja tulevaste koduomanike või rentnike tänusõnad suurele ehitusmeeskonnale, kes objektil igapäevaselt toimetab. „146st praegu ehituses olevast Kalaranna teise ja viimase etapi korterist on 40% tänaseks juba omaniku leidnud, müüdud on ka kõik hoonete tänavataseme korrustel olevad äripinnad,“ märkis ta.

„Meie tänane põhiklient on eestlane ning suur osa ostjatest on juba kvartali esimese etapi valmides sinna korteri või mitu ostnud kliendid. Need on inimesed, kes hindavad konkreetse asukoha plusse, piirkonna potentsiaali ning kvartali hoonete head ehituskvaliteeti,“ iseloomustas Maria Varblane kinnisvaraturu hetkeseisu Kalaranna Kvartali vaates.

Mitmekülgne ja arhitektuuriliselt linnaruumi rikastav Kalaranna Kvartal on Varblase sõnul kahtlemata üks oodatuimaid suuri linnakvartaleid Tallinnas, mis esmakordselt avab südalinnas dialoogi mere ja linna vahel. Kvartal on välja ehitatud autovaba linnaruumina, kus parkimine on täielikult maa all.

Ligi dekaadi jagu küpsenud Kalaranna Kvartal sündis Pro Kapitalil koostöös arhitektide Mihkel Tüüri ja Ott Kadarikuga (Kadarik Tüür Arhitektid). Maastikuarhitektideks on Maarja Tüür ning Kerttu Kõll (Sfäär Planeeringud) ning kodude sisearhitektiks on Galina Burnakova.

Kalaranna Kvartal saab valmis ehitatud kahes etapis kuue aastaga. Kokku on kvartalis kaksteist nelja- ja viiekorruselist hoonet, mille brutopind on ligi 38 300 m2. Fassaadiviimistlus on erineva tooni ja struktuuriga: kasutatakse näiteks looduskivi, puitu, alumiinium-komposiitplaati ning tellist. Vastavalt detailplaneeringule on kinnistul välja ehitatud ühekorruseline 20 000 m2 suurune maa-alune parkla ligi 450 parkimiskohaga.