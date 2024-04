Wolt lansseerib platvormisisese reklaamilahenduse Wolt Ads

"Meil on hea meel, et saame pärast testperioodi Wolt Ads'i kõigile huvilistele tutvustada. Viimastel kuudel oleme näinud, et meie kaubanduspartnerite müük ja reklaamikulutuste tootlus on märkimisväärselt kasvanud. Kuigi me alles alustame selles valdkonnas, siis esimesed tulemused ja tagasiside partneritelt on äärmiselt julgustavad ning annavad kindlustunde, et oleme õigel teel," ütleb Wolt Baltikumi juht Mantas Lomsargis.

Lomsargis lisab, et Wolt Ads võimaldab Wolti klientidel avastada uusi restorane, poode ja pakkumisi oma ostude sooritamise ajal nii, et see ei katkestaks ega segaks nende tegevusi. "Paneme suurt rõhku sellele, et näidatav tasuline sisu oleks alati asjakohane ja et me ei koormaks sellega kedagi liigselt. Tahame, et uus reklaamilahendus muudaks Wolti veelgi kasulikumaks platvormiks kõigi jaoks."

Wolt Ads'il on kaks teenuseliini: Wolt Ads kaupmeestele ja Wolt Ads brändidele. Esimene keskendub Wolti enam kui 140 000 kaubanduspartneri teenindamisele Wolti turgudel, kellest 86% on väikesed eraettevõtted. Teine on mõeldud Wolti suurtele rahvusvahelistele partnerbrändidele.

"Lõppkokkuvõttes tahaksime olla esimene valik nii väikestele ettevõtetele kui rahvusvahelistele brändidele, kes soovivad oma äri kasvu toetada erinevate lahendustega. See on väga ambitsioonikas eesmärk ja me teeme selle nimel kõvasti tööd," lisab Lomsargis.

Wolt Ads For Merchants on mõeldud kohalike kaupmeeste nähtavuse suurendamiseks erinevate reklaampindade kaudu. Nende hulka kuuluvad pinnad funktsioonide „Otsi“, „Restoranid“, „Kauplused“ ja „Avasta“ all. Kaupmeestel on täielik kontroll oma reklaamide üle Wolti iseteeninduse võimaluste abil ning tasu võetakse ainult müügimahukate reklaamide eest, mitte klikkide või vaatamiste eest.

Wolt Ads for Brands on mõeldud rahvusvahelistele kaubamärkidele, et pakkuda suuremat nähtavust nii Wolti rakenduses kui ka väljaspool seda. Brändidele pakutavate võimaluste hulka kuuluvad bännerid, sponsoreeritud paigutused toodete nimekirjas, reklaamlahendused pakenditel, näiteks brändi disainiga kotid, ja väga täpselt sihitud klientidele oma toote kingitusena saatmine.