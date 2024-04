Kinnisvaraarendaja toob Tallinna börsile Eesti esimesed rohevõlakirjad

Võlakirjade avaliku pakkumisega kavatseb Liven rahastada nii käimasolevate kui uute projektide arendamist ning laiendada ettevõtte investorite ringi. Rohevõlakirjad kavatsetakse noteerida Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Tegemist on Baltikumi esimese kinnisvarasektori rohevõlakirjade pakkumisega.

„Seni on Liven laenukapitali kaasanud vaid projektipõhiselt ning kontserni projektiettevõtete poolt. Kavandatava pakkumisega kaasaksime esmakordselt laenukapitali emaettevõtte Liven AS-i poolt, nii saame oma investorite baasi laiendada ning luua kontsernile võimalused kapitali paindlikumaks kasutamiseks. Meile on ka väga oluline, et läbi avalike võlakirjade börsiettevõtteks saamine suurendab ka Liveni läbipaistvust ning usaldusväärsust,“ rääkis Liven AS-i tegevjuht Andero Laur.

Liveni arendusportfellis on hetkel 10 projekti, milles on mahtu ligi 1 500 uue kodu rajamiseks. Müügis ja ehitamisel on kodud viies arenduses – Magdaleena, Uus-Meremaa, Luuslangi, Iseära ja Regati. Ettevõtte arendusportfelli hinnanguline müügimaht on 375 miljon eurot.

2023. aastal laienes Liven ka Saksamaa turule ning 2024. aasta jooksul on kavas alustada esimese Berliinis asuva projekti eelmüügiga. Lisaks planeeritakse veel nelja arendusprojekti Tallinnas. Kokku on Liveni arendusportfellis üle 115 000 m2 müüdavat pinda.

Liven võlakirjaemissiooni ettevalmistusi korraldab LHV Pank. „Mul on hea meel, et Liven plaanib avaliku pakkumise käigus emiteerida just rohevõlakirju, mis annab investoritele kindlust, et kaasatavat kapitali võib Liven kasutada vaid selliste kinnisvaraprojektide rahastamiseks, mis on piiritletud Liveni kestliku rahastuse raamdokumendis ning mida on kontrollinud ja heakskiidu andnud rahvusvaheline sõltumatu reitinguagentuur S&P Global Ratings,“ rääkis LHV panga võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus.