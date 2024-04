Tele2 tehnoloogiajuht: TalTechi telekomi magistrikava aitab tippspetsialistist juhi teha

Tanel Sarri alustas õpinguid TalTechis 2006. aastal ja asus telekommunikatsiooni eriala teise kursuse tudengina praktikale. „Kuna mulle on alati meeldinud mõelda raamist välja, hakkasin esialgu tegelema raadiovõrgu disainiga, mida enne Tele2s positsioonina ei olnudki. 2012. aastal sai minust juba kõigest 25-aastaselt Tele2 raadiovõrgu osakonna juhataja,“ räägib Sarri oma telekomi karjääri algusest.

„Umbes viie aasta pärast tekkis mul võimalus juhtida raadiovõrgu ehitust ja planeerimist juba grupi tasandil ja nii-öelda välismaal töötamise kogemus toodi koju kätte. Nähes nii palju erinevaid inimesi, töömeetodeid ja riike, õppisin ma järgneva kolme aastaga vähemalt sama palju kui eelmise kümnega. Seejärel pakuti mulle Tele2 Eesti tehnoloogiadirektori kohta ja ma võtsin selle põneva väljakutse rõõmuga vastu,“ ütleb Sarri.

Sektorisse tulles tundis Sarri, et tehnika on omaette väärtus ja ka telekommunikatsiooni eriala oli tol ajal tehnoloogiapõhisem. „Nüüd käib kõik pilves, äriline pool ja kliendikogemus on kaasa toonud muutuse, kus tänapäeva tippinsener peab tervikut nägema oluliselt laiemalt ja saama lisaks tehnoloogiale aru ka sellest, kuidas toimib äri ja käib juhtimine,“ suunab ta tähelepanu kaasaja väljakutsetele.

Tele2 tehnoloogiajuht kinnitab, et vaatamata ajas muutuvatele tööalastele väljakutsetele on magistriõpe ka tänapäeval tööandjate jaoks oluline. „Tele2 tipud on kõik magistrikraadiga. Usun elukestvasse õppesse: hea haridus on vundament edukale karjäärile ja kindlasti soovitan juba bakalaureust tehes arvestada, et magister on selle loomulik jätk,“ räägib ta.

TalTechi elektroonikainstituudi õppejõu, sidelahenduste eksperdi Margus Rohtla sõnul saavad magistrandid õppimise ajal kasutada nii 5G kommerts- kui ka open source platvorme. „Õppimise käigus on võimalik kasutada võrguplatvorme ja võrguteenuseid nii, et tulemus looks lõppkasutajale väärtust,“ kirjeldab ta õppekava väärtuspakkumist.

TalTechi võrgutehnoloogiate ja -teenuste magistrikava on ainus telekommunikatsiooni õppekava Eestis, mis keskendub võrgutehnoloogiate ja -teenuste kooslusele. Magistrikava koolitab insenere ja tippspetsialiste nii IKT valdkonna kui ka teiste majandussektorite tarbeks.