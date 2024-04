Analüütikute sõnul võib kulla hind järgmise pooleteise aasta jooksul jõuda 3000 dollari piirini

Analüütik Aakash Doshi täiendas enda keskmist kulla hinnasihti 2024. aastaks 2350 dollarini. Samas korrigeeriti ligi 40 protsenti kõrgemaks 2025. aasta hinnasihti, milleks on 2875 dollarit unts.

Väärismetallide vastu on suur nõudlus Lähis-Ida kui Ukraina sõja tõttu ja tänu keskpankade kasvanud nõudlusele. Goldman Sachs sõnul on kuld hetkel pulliturul, seetõttu on nad aasta lõpuks tõstnud kullauntsi 2700 dollarini. UBS Group AG näeb aasta lõpuks hinda kusagil 2500 dollari juures.