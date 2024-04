Hiina majandus kasvas esimeses kvartalis 5,3%

Kui maailma suuruselt teine majandus kasvas esimeses kvartalis aastases võrdluses 5,3%, siis Reutersi koondatud analüütikud ootasid 4,6% suurust kasvu. Samuti oli kasv kiirem kui eelnenud kvartalis, mil kasvuks oli 5,2%. Hiina valitsuse eesmärgiks on 5% majanduskasv.

Teisalt oli märtsis jaemüügi kasv oodatust nõrgem (+3,1% vs ootus +4,6%), samuti oli kehvem ka tööstustoodangu mahu kasv (+4,5% vs ootus 6%).

Credit Agricole Hiina ökonomist Xiaojia Zhi sõnas Bloombergile, et oodatust tugevam majanduskasv ei pruugi finantsturgude jaoks olla piisavalt veenev, et tasakaalustada oodatust nõrgemat märtsikuud. Samuti märgib ta, et kui majanduskasv püsib üle 5%, siis see tähendab, et keskvõim võib näha, et seis on nende jaoks piisavalt mugav, et pole põhjust täiendavalt majandust stimuleerida, mida viimastel kuudel on tehtud.

Austraalia panga ANZ Hiina ökonomist Raymond Yeung märkis, et viimase aja majanduse taastumist vedas eksport. „Ma arvan, et see on kahekiiruseline majandus. Kodumaine nõudlus on jätkuvalt nõrk, aga ekspordiga on seis hea. See jätkub ilmselt ka teises kvartalis, mis tähendab, et majanduse olukord peaks esimesel poolaastal olema võrdlemisi hea.“ Samas lisas ta, et see sõltub ka jällegi keskvõimu majanduspoliitikast.

Sama optimistlik pole aga Singapuri panga UOB ökonomist Woei Chen Ho, kelle sõnul tuli tugev kasv eelkõige tänu edukale jaanuarile-veebruarile, kuid märts oli pettumus. „Isegi kinnisvara investeeringute kokkutõmbamine oli halvem kui oodatud, väljavaade pole kuigivõrd paranenud.“ Kinnisvara investeeringud kahanesid aastaga 9,5%. Ho lisas, et jätkuvalt on risk, et ollakse oma ootustega liiga optimistlikud.