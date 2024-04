KASULIK TEADA - Cookie Consent ehk veebilehe küpsiste haldus aastal 2024, andmete modelleerimine ja Google Consent Mode v2

Uued regulatsioonid ja tehnoloogiad, nagu Google Nõusolekurežiim (Google Consent Mode), nõuavad tähelepanu ning kohanemist. Selles artiklis vaatleme cookie-de funktsiooni, seadusandluse muudatusi ja kuidas Google Consent Mode võib aidata veebisaitidel järgida privaatsusnõudeid ilma suurema andmete kaotuseta, samuti tutvustame Reflekti küpsiste halduse süsteemi, mis pakub soodsat ja tõhusat lahendust cookie-de nõusolekute haldamiseks.

Mis on cookied ehk küpsised ja miks nad on olulised?

Cookied on väikesed andmefailid, mida veebisaidid salvestavad kasutaja seadmesse. Need on hädavajalikud, et tagada sujuv veebikogemus, pakkudes personaliseeritud sisu ja mäletades kasutaja eelistusi. Cookied võimaldavad ka veebilehtede omanikel analüüsida külastajate käitumist, mis on kriitiline reklaamide sihtimise, andmeanalüüsi ja veebilehe optimeerimise jaoks.

Seadusandluse muudatused ja nende mõju ning Google otsus lõpetada kolmanda osapoole cookie-de kasutamine

2020. aastal jõustunud seadusandlikud muudatused nõuavad, et veebisaidid ei tohi kasutada külastaja kohta käivaid andmeid ilma selge ning informeeritud nõusolekuta. GDPR ja muud privaatsusseadused on karmistunud, mis tähendab, et cookie-de haldamise süsteemid peavad olema läbipaistvamad ja kasutajasõbralikumad.

Google'i otsus lõpetada kolmandate osapoolte cookie-de kasutamine oma Chrome'i veebibrauseris 2024. aastal on märkimisväärne muudatus digitaalreklaami ja veebi privaatsuse valdkonnas. See on oluline samm, mis mõjutab oluliselt nii kasutajate privaatsust kui ka digitaalse reklaami maastikku. Ettevõtted ja reklaamijad peavad kohanema uue reaalsusega, leidma uusi viise andmete kogumiseks ja kasutamiseks ning tagama, et nende praktikad on kooskõlas nii seadusandluse kui ka kasutaja ootustega privaatsuse osas.

Google Consent Mode ja andmete modelleerimine