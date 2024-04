VIDEO JA FOTOD | Kopenhaagenis põleb 400-aastase ajalooga börsihoone. „See on meie Notre-Dame“

Hoonest on välja paiskunud leegid ning sündmuskohal on väga suur hulk tuletõrjemeeskondi, vahendab Rootsi majandusleht Dagens Industri.

Hoone omanik on ettevõtlus- ja tööandjate organisatsioon Dansk Erhverv. Organisatsiooni kodulehe andmetel toimus renoveerimine seoses hoone sel aastal täituva 400. aastapäevaga.

„Börsil avanes täna hommikul kohutav vaatepilt. 400 aastat Taani kultuuripärandit on leekides,“ kirjutas Taani kultuuriminister Jakob Engel-Schmidt X-is.

Kohalik käsitööline Henrik Grage ütles Taani telekanalile TV2 põlengut kommenteerides, et tegemist on äärmiselt traagilise päevaga .„See on meie Notre-Dame,“ sõnas Grage.