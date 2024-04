Minister Tiit Riisalo plaanib töötutoetuse ära kaotada. Töötukassa: see viib meid finantsiliselt väga raskesse seisu

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis reedel (13. aprill) avalikule kooskõlastusringile töötuskindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on lihtsustada töötushüvitiste süsteemi ning muuta see õiglasemaks.

Ühtlasi tähendaks see töötukassa panemist sundseisu, kus tuleb ilmselt töötuskindlustusmakset tõsta, et kulud ära katta. Töötuskindlustusmakse on töötuskindlustuse sihtotstarbeliseks rahastamiseks töötuskindlustuse seadusega kehtestatud sundkindlustuse makse.