Venemaa Hesburgeri restoranid said uue nime, kuid kõik muu jäi samaks. Burgereid tehakse väidetavalt originaalretsepti järgi

Hesburgeri restoranid tegutsesid Venemaal frantsiisi alusel. Kaubamärki haldas Megagroup, kes on tänaseks oma kodulehelt viite Hesburgerile eemaldanud ja lisanud selle asemele Pap’sburgeri.

Megagroupi kodulehel öeldakse, et Pap’sburgeri näol on sisuliselt tegemist Hesburgeri vene versiooniga. Lisaks on seal kirjas, et ettevõte „oli sunnitud“ pärast Hesburgeri riigist lahkumist restoranide nime muutma, kuid tegu on siiski legendaarsete soome retseptide järgi tehtud burgeritega. Megagroup reklaamib ka, et tootmises kasutatakse „kvaliteetset Euroopa toorainet“.

Venemaal on kokku 15 Pap’sburgeri restorani, mis on loodud „Hesburgeri baasil“. Samaks on jäänud nii tooted, pakendid kui ka restoranide sisustus, alustades toolide värvist ja lõpetades menüü kujundusega. Muudetud on vaid restorani logo.

Hesburger: neil pole selleks õigust

Hesburgeri kommunikatsioonijuht Petteri Pohjonen sõnas Iltalehtile, et Pap’sburgeril pole ametlikult õigust kasutada Hesburgeri retsepte ja turundusmaterjale. „Paps’sburgeril ei ole õigust Hesburgeri kaubamärki kasutada,“ kinnitas ta. Samuti ütles Pohjonen, et Hesburger ei tarni Venemaa Pap’sburgeritele toorainet.

Hesburger on Soome suurim kiirtoidukett. Venemaale laieneti 2010. aastal ning enne Ukraina sõda oli Hesburgeril Venemaal 38 restorani. Ettevõte lubas Venemaalt lahkuda peagi pärast sõja algust, kuid see jäi venima. Kiirtoiduketi asutaja Heikki Salmela kommenteeris toona, et nende vene töötajad vajavad palka ja toitu. „Vene inimesed on sõjas kõige vähem süüdi,“ lisas ta.

Hesburgeri sõnul lõpetasid nad Venemaal tegevuse 2022. aasta lõpuks. „Megagroup ei oma enam frantsiisiandja õigust ja Hesburgeril pole nendega enam mingit kontakti,“ sõnas kommunikatsioonijuht Petteri Pohjonen 2023. aasta alguses.