Oliver Nääsi advokaadibüroo sai uue nime

Widen on Balti advokaadibüroo, mis sai alguse 2021. aastal Eesti Lextali, Läti RERi ja Leedu ILAW ühinemisel. Ühise nime alla koondumine on asjaosaliste sõnul kolme büroo kokkukasvamise juures oluline teetähis.

Wideni partner, vandeadvokaat Oliver Nääs rõhutas, et kolm Balti advokaadibürood tahavad teha tipptasemel advokaaditööd, mis samas ei oleks liiga formaalne. „Widenis me usume vabaduse, vastutuse ja meeskonnatöö väärtustesse ning loome keskkonna, kus inimestel on võimalik saavutada oma eesmärke. Soovime, et meil oleks mõistuspärane tasakaal töiste ja eraelu eesmärkide vahel. Keegi ju ei taha, et tema südamekirurg tuleks lõikusele 48 tunniselt valvelt. Miks peaks siis klient tahtma sellist advokaati? Widenis peame olema advokaadid, kes vaimselt ja füüsiliselt suudavad alati anda endast parima ja tagavad hea kliendikogemuse,“ selgitas Oliver Nääs.