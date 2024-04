Kes on meditsiinitehnikud ja -füüsikud ning miks tasub nendeks õppida?

Spetsialistide puudus loob eriala lõpetanule laiad valikuvõimalused

Lass ütleb, et praegu on Eesti haiglad hästi varustatud vajaminevate seadmete ja tehnilise poolega, puudus on aga inimestest, kes nende masinatega töötaksid. „Mida keerulisem on tehnoloogia, seda suuremat meeskonda on tarvis, kes aparatuuri käitamises osaleks,“ selgitab ta, et aparaatide korrektseks ning optimaalseks toimimiseks on vaja meditsiinifüüsikute ja -inseneride olemasolu.