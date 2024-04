USA riigivõla intressimäär on muutunud taas ebamugavalt kõrgeks

USA riigi võlakirjatootluse (lihtsustatult intressimäärade) kasvul on oluline mõju mitmes mõttes. Näiteks muutub USA riigile uue laenu võtmine kallimaks, seda enam et võlakoormus üha kasvab. Viimase kuue kuu jooksul on olnud USA riigieelarve defitsiit ligi 1,1 triljonit dollarit. Kui eelarvepuudujääk kõigub kuust kuusse, siis ainuüksi veebruaris oli defitsiit 296 miljardit dollarit.

USA võlakoormuseks on praeguse seisuga ligi 34,7 triljonit dollarit. Tavaliselt kehtib USA-s maksimaalne võlalagi, millest üle ei saa minna, kuid see on ajutiselt peatatud kuni järgmise aasta 1. jaanuarini. Arvestades, et palju vaidlusi tekitanud küsimuse tärmin on kõigest kaks kuud pärast USA presidendivalimisi, siis eeldatavasti võib see valimiste kontekstis üheks tuliseks teemaks osutuda.