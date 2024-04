Coop panga juhatuse liige: praegu on õige aeg äriplaanid sahtlist välja otsida

Coop Panga juhatuse liikme sõnul ilmestab Eesti majanduskeskkonda see, et üle 60 päeva tasumata laenude jääk püsib 0,3 protsendi juures, mis on ajalooliselt madalal tase. Kuni 60-päevased võlgnevused püsivad samuti madalal, 0,9% juures. „Me oleme suures pildis hästi hakkama saanud arvestades, et viimasest viiest aastast kolmel on majanduskasv olnud negatiivne. Majandusruumis raha on ja raha liigub. Mured ja probleemid saavad lahendatud,“ ütles Kurtmann.

Kuigi Coop panga esindaja sõnul näevad tarbijad olukorda liiga tumedates toonides. „Tõsi on, et makrokeskkond on endiselt habras ja tarbijad väga ettevaatlikud, kuid põhjust tegelikult selleks pole. Nii nagu headel aegadel kipume arvame, et need kestavad igavesti, kipume ka halbadel aegadel kartma, et need kestavad igavesti. Ajalugu aga näitab, et keskmine majanduskriis kestab kaks aastat. Meil on käsil kolmas aasta. Seega puhtalt ajaloole tuginedes võib väita, et elu peab minema paremaks,“ ütles Kurtmann.

COOP panga juhatuse liige tõi välja, et 2008. aastal oli euribori tipp 5,5%, mis on oluliselt kõrgem seekordsest 4,1 protsendist. „Aga seekord oli tõusunurk järsem ja selleks polnud valmis ei pangad, kodulaenuvõtjad ega ettevõtted. See tuli šokina, aga me oleme sellest üle saamas,“ rääkis ta.

Edasi sõltub kõik Kurtmanni hinnangul sellest, kui kiirelt me jõuame Euroopa keskpanga soovitud 2%-lise inflatsioonini. Euriobor jääb aga tema hinnangul sellest hoolimata mõõdukalt kõrgele. „Aprillikuu seisuga võiks euribor jõuda 2027. aasta oktoobris. Eelmise aasta jõulude ajal oodati 2,5%-list euribori juba selle aasta lõpuks. Ma isiklikult leian, et me alahindasime euribori tõusukõverat ja täna kipume üle hindama seda, kui kiirelt see kukkuda võiks.“

Varem ka LHV äripanganduse juhina töötanud Kurtmanni arvates on aga praegu juba õige hetk asuda tegutsema. „See, millised on numbrid homme, sõltub sellest, mida teeme täna. Soovitan tolmu maha pühkida nendelt äriplaanidelt, mis sai kaks aastat tagasi sahtlisse pandud – praegu on olukord hea laienemiseks ja rahastuse kaasamiseks, pangad soovivad laenu anda ja konkureerivad iga laenukliendi pärast,“ rääkis