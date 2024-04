Saksamaa relvatootja rajab Leetu laskemoonatehase

Leedu peaminister Ingrid Šimonytė ütles, et kuigi kokkuleppe sõlmimine on edukas esimene samm, on tükk tööd veel ees. Ta rõhutas, et see projekt on oluline nii Leedule kui ka kogu Euroopa kaitsetööstusele. „See on üks suuremaid investeeringuid Leedu ajaloos. See annab hoogu meie tööstusele, majandusele ja piirkonna julgeolekule,“ sõnas Šimonytė.