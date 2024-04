KUULA | Maakler kinnisvara ostmisest Hispaaniasse: mõelge asjad kaine peaga läbi. Mandariine seal ainult ju ei kasvata

Ettevõtluses juba õige noorelt tegev Sanders Skorik tõdeb, et neil, kel täna on palju vaba kapitali, siis kindlasti leiab turult hetkel kinnisvaraobjekte, mis on 2022. aasta tipust 15% soodsamad. Sellele lisab omamoodi hoogu ka kinnisvaraturu märgatav jahtumine. „Kõik justkui ootavad täna midagi. Meie ettevõttel on Tallinnas mitukümmend projekti, mis ootavad realiseerimist. Täna on ostjaid vähe ja pigem ostavad need, kel on reaalne vajadus,“ märgib Skorik.

Muuhulgas on mitmekülgse ettevõtluskogemusega Skorik kätt proovinud ka investeerimises. Näiteks 2021. aastal, kui turgudel oli pidu ja paljud teenisid suuri kasumeid, paigutas temagi ühe platvormi kaudu ligi 10 000 eurot vaba raha ühte startupi. „Sellest 10 000 eurost on tänaseks alles poolteist või kaks tuhat eurot. Panin selle vihikusse kirja, et kooliraha ja rohkem ma selliste lollustega ei tegele,“ nendib Skorik. Täna pole ta isegi lõpuni kindel, et ega ettevõte pole vahepeal pankrotti läinud.

Praeguses majandusolukorras tunnistab Skorik, et kinnisvarasse sisenev investor peab olema kindlasti kannatlik. Seejuures ta isiklikult puhtalt üürimiseks Eestis hetkel kinnisvara ei soetaks. Jagades elu Eesti ja Dubai vahet on ta hakanud eestlastele vahendama kinnisvara ka Dubaisse. Skoriku sõnul võib Dubais teenida üüritulu kaks korda rohkem kui Eestis, mis tähendab, et kinnisvarasse investeeritud raha teenib ka kiiremini tagasi.

