Huvi Dr. Martensi saabaste vastu on muutunud leigemaks. Aktsia kukkus kolinal

Ettevõtte hetkel veel ametis olev tegevjuht Kenny Wilson nentis, et Dr. Martensi saabaste müük ei tõota ettevaatavalt eriti edukalt minna ning seda eelkõige USA-s, mis on nende jaoks ka kõige tähtsam turg. Nii tõdeb ta, et USA hulgimüüjate huvi nende saabaste vastu on leige: tellimuste põhjal oodatakse aprillis alanud ning järgmise aasta märtsis lõppevalt finantsaastalt vähemalt 10% müügitulu langust.

Sealjuures sedastatakse, et üheltpoolt kulud jätkavad kasvamist, kuid nad ei oota, et saabaste hinnad võiksid seetõttu ka tõusta. See omakorda tähendab, et kasumlikkus tõotab märgatavalt kahaneda. Ettevõte märgib börsiteates, et on hulk erinevaid stsenaariumeid, milliseks järgnev aasta võib kujuneda, kuid oht on, et alanud finantsaastal teenitakse vaid kolmandiku maksueelsest kasumist, mida teeniti nüüd märtsis lõppenud finantsaastal.