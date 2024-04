KUULA | Lihtsalt rahast: millal lähevad laenud taas odavamaks?

Coop Panga finantsjuht Paavo Truu sõnab, et kuigi intressimaksete vaatest inimeste elu veel lähiajal ülemäära lihtsaks ei lähe, on siiski kõige kõrgemad tipud praeguseks möödas. „Kuue kuu euribor, mis meie laenulepingutes on kõige levinum, tegi oma tipu ära juba eelmise aasta oktoobris ehk pool aastat tagasi. Sellest ajast saati on euribor mõõdukas tempos langenud,“ selgitab Truu.