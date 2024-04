Järjekordne hoop tarbija rahakotile. 1. maist tõuseb diislikütuse, maagaasi ja elektri aktsiis

Praegu on diislikütuse aktsiis 0,372 eurot liitri kohta, alates 1. maist on aktsiis 0,399 eurot liitri kohta. Eriotstarbelise diislikütuse aktsiis jääb ka edaspidi tänasele tasemele ehk 0,021 eurole liitri kohta.

Maagaasi aktsiis tõuseb 1. maist ca 20 protsenti. Samas suurusjärgus suureneb ka vedelgaasi aktsiis. Lisaks tõusevad mootorimaagaasi ja veeldatud olekus mootorimaagaasi aktsiis, kuid nende puhul on aktsiisitõus alla 5 protsendi.

1. mail suureneb ka elektrienergia aktsiis 45 protsenti. Kui praegu on elektrienergia aktsiismäär 1 euro ühe megavatt-tunni elektrienergia kohta, siis edaspidi on see 1,45 eurot.