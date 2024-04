Läti ehtemüüja võlakirjapakkumine märgiti ligi kahekordselt üle

AS Grenardi Groupi juhatuse esimees ja tegevjuht Ģirts Rudzītis sõnas, et viimaste aastate majandustulemused kinnitavad, et juveelisektori jaekaubandus on osutunud ka jätkusuutlikuks ka raskematel aegadel. „Võlakirjade märkimise aktiivsus näitab, et investorid hindavad juveeliärisektori stabiilsust,“ lisas Rudzītis.