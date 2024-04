Eesti andmekaitseidu võtab GDPRi nõuete täitmiseks appi tehisaru

„Andmekaitse on muutunud väga andme- ja ajamahukaks valdkonnaks, mis nõuab ettevõtetelt märkimisväärseid ressursse. Samas võib teadmatusest või ressursipuudusest tehtud vigade hind olla äärmiselt kallis. Seetõttu hakkame esimesena Euroopas ehitama andmekaitse valdkonnas tehisintellektil põhinevaid teenuseid, mis võimaldavad hallata andmekaitse dokumentatsiooni suurte keelemudelite (LLM) abil,“ selgitas Paal ning lisas, et paljud GDPR Registri kliendid on sellist võimalust juba küsinud.

„Mul on isiklikult väga hea meel, et niivõrd mehises valdkonnas saab selles AI kiirendi lennus oma tooteid arendada veel kaks ettevõtet, kus on naisasutajad ning muidugi ootan põnevusega ka koostööd meie mentori Otto Mättasega, kes on valdkonna üks tipptegijatest,“ ütles andmekaitse valdkonnas tegutseva iduettevõtte GDPR Register juht Krete Paal.