KUULA | Tark investor: miks me kardame raha, ei oska sellega ümber käia ja kust saada rahateadmisi?

„Inimeste suhtumine rahasse on väga oluliselt mõjutatud sellest, milline on olnud meie päritolu: kas me tuleme lapspõlvest, kus on rahast olnud puudus, kas seda on olnud piisavalt või ka mõnel juhul liigselt. Kuid enamasti on inimeste suhe rahaga selline salatsev ja pigem ei osata näha raha kui midagi, mida võiks või peaks säästma,“ räägib Janson. Investorkogukonna juht lisab, et palju aitaks meie finantskirjaoskusele kaasa see, kui juba koolides õpetataks rahaga ümber käima, samuti see, kui inimesed teeksid eelarveid: isiklikke ja perekondlikke.