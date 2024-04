USA keskpanga juht hoiatas, et intressid jäävad ilmselt kauemaks kõrgemale

USA inflatsiooninäitaja on viimastel kuudel olnud oodatust kõrgem, mistõttu on keskpank pidanud oma positsiooni intressikärbete osas muutma. Nii viitas keskpanga juht Jerome Powell teisipäeval, et kui hinnasurve püsib, tuleb Föderaalreservil hoida intresse samal tasemel nii kaua kui vaja, et saada inflatsioon päriselt kontrolli alla, selliselt, et nad ka rahule jääksid.