Heategevusfondi asutaja: investeerin, et oleks rohkem aega käia mägedes matkamas ja ärgata äratuskellata

Ehitusinsenerist investor Randel Pärna veab koos Marko Oolo, Markus Roogna ja Sören Kaldmaga heategevusfondi Igavene Heategu, mis eristub teistest sarnastest organisatsioonidest selle poolest, et heategusid ei tehta mitte otse annetatud raha, vaid investeeringutelt saadud tulu eest. Eesmärk on finantseerida noorte ettevõtlushariduse ja rahatarkuse arendamist passiivse tulu kaudu, mis loodetavasti peaks ajas üha kasvama.

Pärna ütleb, et isiklikus plaanis investeerib ta lõppkokkuvõttes ikkagi selleks, et elukvaliteet oleks parem. Teisisõnu, raha kasvatab ta eesmärgiga olla lähedaste jaoks rohkem olemas ja võimaldada endale näiteks seda, et poleks vaja hommikul äratuskellaga ärgata. Ta tõdeb, et oma investeerimisteekonna käigus on ette tulnud ka ebaõnnestumisi, näiteks on spekuleerides tekkinud tagasilööke.