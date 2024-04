Hispaania lõpetab välisinvestoritele kuldsete viisade jagamise

„Täna on 94 kuldset viisat sajast seotud kinnisvaraga suurtes linnades, mis juba niigi seisavad silmitsi sellega, et kohalikel on seal raske leida taskukohast elamist,“ sõnas peaminister Pedro Sanchez. Ta loodab, et viisaprogrammi lõpetamine muudab kinnisvarahinnad hispaanlastele endile soodsamaks ja turg muutub õiglasemaks.