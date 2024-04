Üha enam suunatakse tarbijaid kliimaeesmärkide täitmiseks keskkonnasõbralikemate valikute suunas. Eesti autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu statistika näitab, elektriautode müük on hüppeliselt kasvanud. AMTELi teatel on elektriautode müük 2022. aasta võrdluses 2023. aastal kasvanud koguni 110%. Kogu turu osakaal on kasvanud 3%.