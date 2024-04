Tesla küsib aktsionäridelt kinnitust, et anda ikkagi Elon Muskile kümnete miljardite väärtuses boonust

Tesla nõukogu juht Robyn Denholm ütleb aktsionäridele saadetud kirjas, et 2018. aastal väljastatud boonuspaketi välja teenimise eelduseks oli, et Musk suudab viia ettevõtte enneolematule kasvuteele. „See oli suur risk ja paljud arvasid, et plaanis kirjeldatud eesmärgid olid saavutamatud. Aga meie ettevõttel ja meie juhtidel on alati olnud suured unistused ning Teslas on ülitähtis säilitada ettevõtlik vaim, et riskida palju, nii et see võib end hästi ära tasuda.“