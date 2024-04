SEB strateeg: aktsiate tõusutrendi jätkumiseks peaksid kasumid kasvama

Üleilmsed aktsiaturud jätkasid märtsis tõusu, mida toetasid märgid globaalse makrokeskkonna paranemisest. Samas ootavad turud tugevneva majanduse valguses seda, et intressid püsivad kõrgel kauem, kui veel aasta alguses arvati ning see ootus võib ühel hetkel siiski hakata aktsiahindadele survet avaldama.

Majanduse elavnemise perspektiiv on kahtlemata hea uudis, kuid see on ka proovikivi teesile, mis väidab, et kiirenev majanduskasv ei too meile tagasi liigkõrget inflatsiooni. Teisest küljest on aktsiate hinnatase juba praegu päris kõrge, mistõttu oleks tõusutrendi jätkumiseks vaja näha ettevõtete kasumi kasvu. Seni on riskid püsinud enam-vähem tasakaalus ja selle aasta turuväljavaade on endiselt mõõdukalt positiivne.

Makropilt näitab majanduse taastumist

Üleilmseid aktsiaturge kajastav indeks kerkis selle aasta esimeses kvartalis ligi 8% ja eelmise aasta oktoobri madalseisust arvestades koguni 25%. Seega on palju häid uudiseid majanduse käekäigu kohta juba aktsiahindadesse sisse arvestatud.

Makronäitajad on üldiselt turge toetanud. Globaalne tootmissektori ostujuhtide indeks näitas märtsis, et sektori ettevõtted ootavad lähemates kvartalites veebruariga võrreldes veelgi paremaid kasvutingimusi. Paranemist toetavad finantstingimuste leevenemine ja tellimuste kasv, mis annavad hea baasi ka teise kvartali tootmismahu suurenemiseks.

Intressimäärade languse venimine pole seni olnud probleem

Paranev makrokeskkond ja märgid, et inflatsiooni aeglustumine on pidurdunud, panevad turge järjest enam ümber hindama sel aastal oodatavate intressikärbete arvu. Sellegipoolest ollakse praegu veendunud, et nii Föderaalreserv kui ka Euroopa Keskpank teevad esimese kärpe hiljemalt juulis ning et aasta lõpuks on mõlemalt oodata kokku kuni kolme intressilangetust 0,75 protsendipunkti võrra.