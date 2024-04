Indrek Kasela ei jätka kalatööstuse PRFoods juhina

Firma andis teada, et nii nagu varem on viidatud, siis lahkub Kasela ka tütarühingute Saaremere Kala AS ja Saare Kala Tootmine AS juhatustest.

Veebruari lõpus avaldatud ettevõtte kvartaliaruandes märgiti, et Indrek Kasela siirdub juhatusest nõukogusse peale PRFoodsi aktsionäride koosoleku vastavat otsust. PRFoodsi nõukogu liige Aavo Kokk selgitas, et tegu oli plaanitud lahkumisega. „Oli oma perioodi ära ja nüüd on seal järgmised mehed.“

PRFoods teatas täna, et juhatus jätkab kaheliikmelisena, kelleks on Kristjan Kotkas ja Timo Pärn. Saaremere Kala AS ainsaks juhatuse liikmeks valiti Timo Pärn, kes jätkab ka Saare Kala Tootmine OÜ juhina. Pärn on varem töötanud STÜ Tootmine OÜ-s ärijuhina ja olnud väikehotelli tegevjuht ning tegutsenud vabakutselise strateegilise turunduse konsultandina. Kotkas on KJK erakapitalifondide grupi nõunik ja kuulub arvukate äriühingute juhtorganitesse.

PRFoods AS nõukogu kinnitas ka uued auditikomitee liikmed. PRFoods AS auditikomitee jätkab kolmeliikmelisena: nõukogu liige Aavo Kokk (esimees), Margus Olesk ja Markus Mustakallio.