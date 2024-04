Sander Maasik: programmilise reklaami mänguruum lähiaastatel suureneb

Hiljutine statistika näitab, et programmiline reklaam ehk oksjonipõhine tehnoloogia abil vahendatud reklaamiost on Euroopas kasvutrendis. Näiteks Euroopa digitaalse reklaami ja turunduse assotsiatsiooni The Interactive Advertising Bureau (lühidalt IAB) raporti järgi ulatus programmilise reklaami maht Euroopas 2022. aastal 12,3 miljardi euroni, kasvades aasta varasemaga võrreldes 13,9%. Sealjuures oli selle osakaal kogu kuvareklaami turul üle poole ehk 57,9%. Võrdluseks, et näiteks Balti riikides jääb suuremate meediakanalite programmilise reklaami müügimaht praegu vaid 5%-15% vahele.