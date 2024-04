INTERVJUU | Anu Saagim oma brändist: sellest kuradi piimavannist ma välja ei uju

Olen vahel mõelnud, et issand jumal, kui tahaksin imidžit muuta, siis mida ma teeks? Vanasti ähvardati mind kogu aeg sellega, et mul on väike laps ja kuidas ma võin nii käituda. Et kui ta suureks kasvab, siis tal on silmad häbi täis, kui loeb kõike, mida minu kohta kirjutatud on.

Mida ma olen ka teinud. Võib-olla mõnel jookseks juhe kokku. Ta ei saaks sellest lahti. Ma ei teagi, kuidas imidžit muuta. See on päris keeruline. See, mille külge saad, sul küljes ripub.

Kui mind guugeldad, siis sealt tuleb ilmselt esimesena vastu, et mul on seelik üle pea, olen püksata, aelen piimavannis või šampanjavahus. Kui oleksin inimene, kes tahaks olla tõsiseltvõetav… Kui ma kandideeriksin poliitikasse…

(Naerab – toim). Oh my god, issand, ma ei teadnudki, et see seal kirjas on. Jah, malevas pidi umbrohtu kitkuma. Olin kõva kitkuja ja revolutsionäär. Meile ei tahetud korralikult maksta, õhutasin teisi ülestõusule ja mind ähvardati rühmast välja visata. Päriselt ka.

Sinu Wikipedias on üks parimaid lauseid, mida ma Eesti Wikipediast lugenud: „Ta saavutas esikoha vabariiklikul umbrohu kitkumise võistlusel.“ Millal sa viimati umbrohtu kitkusid? See tegevus ei tundu üldse Anu Saagimi brändiga kokku minevat.

Mõnele see mõjuks ja mõnele ongi mõjunud. Meil on terve riburada tuntud inimesi, kes on astunud kolm sammu tagasi ja kellest midagi ei kuule. Arvan, et nad ongi ehmunud või hirmunud.

Kuulsusel on hind, aga vannun, et mina ei ole higi, verd ja pisaraid valanud, et kindlasti kuulus olla. See juhtus ajal, kui ei olnud sotsiaalmeediat. Mulle lihtsalt sattus mees, kes oli Soomes kuulus ja läbi selle tulin pjedestaalile.

Olin nii loll, naiivne ja noor, et see tegi mulle alguses nalja. Ma märkasin, et ükskõik, mis lolli juttu ajasin, välja mõtlesin ja valetasin, trükiti ära. Vau, ma olen vägev, võimas ja võin teha, mida tahan! Ma ütlen neile, et võtan igal hommikul piimavanni 70 liitri piimaga.

Kuulsin just Karmen Pedarult ühe toreda loo – vabandan tema ees juba ette. Ta rääkis, et mäletab siiani Kroonika esikaant, millel ma piimavannis olin. Ta lehitses seda ja luges, et Saagim ütleb, kuidas piim teeb naha imeliseks, ilusaks, siledaks ja pringiks. Kreemi pole vaja! Ta ei saanud piimavanni lubada, aga ta läks ostis mõned pakid piima ja hõõrus end vannis piimaga kokku.

Ma mõtlesin, halleluuja, Anu, mida sa oled teinud (naerab – toim.)? Teine ostab oma viimaste sentide eest piima. Samas vaata, kuhu ta jõudnud on!

Olen tagantjärgi imestanud, kui inimesed on rääkinud, kuidas mingid asjad, mida mina olen teinud või rääkinud, on neid mõjutanud. See kõik oli rohkem fa-fa-fa ja nali. Issand, kas ma tõesti vastutan nii paljude asjade eest? Loodetavasti on need enamjaolt positiivsed mõjutused olnud.

Sa suudad end väga vabalt võtta. Tavaliselt inimesed ja ka brändid võtavad end üsna tõsiselt. Kuidas olla vaba?

Ma ei teagi, kas saab vabalt võtta. Tõsiseid, kurje ja halvustavaid inimesi on nii palju, et mitte-vabalt mõtlejad on ülekaalus. Ülekaalus on kadedad, õelad ja kibestunud inimesed, kes ei julge elus midagi teha. Nad ei julge eksida ega unistada. Nende jaoks on maailmalõpp, mida töökaaslane või naaber ütleb. Neid on nii kohutavalt palju, et siin pole midagi vabalt võtta.