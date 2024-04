Coop Pank teatas langenud kasumist

Coop Pank teenis I kvartalis 9,1 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 9% rohkem kui eelmises kvartalis ja 3% vähem kui aasta tagasi (2023 I kv: 9,4 miljonit). Panga kulude ja tulude suhe oli 47% ning omakapitali tootlus 19,2%.

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink lausus, et ärimahtude kasv, kõrgete intressimäärade püsimine ning madal krediidikulu tagasid pangale 2024. aasta esimeses kvartalis korraliku kasumi ning tulemusnäitajad. „Tegutseme hetkel keskkonnas, kus kahe aasta pikkune majanduslangus on asendunud seisakuga ja loodetavasti näeme aastases perspektiivis esimesi märke majanduse pöördumisest kasvufaasi. Selles kontekstis tuleb lugeda Coop Panga laenuportfelli kvartaalset kasvu 40 miljoni euro võrra igati korralikuks tulemuseks. Samuti oleme rahul jätkuva klientide arvu kasvuga,“ sõnas Rink.

Ta lisas, et ka laenuportfelli kvaliteet on paariaastasele majanduslangusele hästi vastu pidanud. „Viimases kvartalis oli meie krediidikulu väga madal, kuna lahenesid probleemid paari ärikliendiga ning vabastasime nimetatud laenudele tehtud allahindlused. Samas kodulaenuportfellis on mõnevõrra kasvanud lühiajaliste võlglaste arv, kes küll enamasti leiavad lahenduse juba enne järgmise laenumakse tähtaja saabumist,“ märkis pangajuht.