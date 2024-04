Prantsuse võimud konfiskeerisid Vladimir Putini eksnaise villa

Mitmed andmed kinnitavad, et Ljudmilal ja tema uuel abikaasal on Venemaal ja teistes riikides mitu suurt kinnisvara. See on süvendanud kahtlusi, et Venemaa president rahastab jätkuvalt oma eksnaise elustiili. 2023. aastal müüsid Artur ja Ljudmila Hispaanias oma kinnisvara maha 2,2 miljoni euro eest, kuna kartsid Euroopa Liidu sanktsioone.