Eesti autoturg kukub Euroopa Liidu kõige kiiremas tempos

Seejuures ei ole suurde langusesse läinud Eesti uute sõiduautode turg pelgalt ühe kuu eripära, vaid pikemaajaline trend. Tänavuse aasta esimese kolme kuuga on Eestis ostetud 16,6 protsent vähem sõiduautosid kui mullu. Numbrites väljendatuna tähendab see, et kui möödunud aastal läks esimese kolme kuuga kaubaks 5658 masinat, siis tänavu 4716. Euroopa Liidu liikmesriikidest on suurem langus tabanud vaid Lätit, kus turg on kukkunud 17,1 protsenti.