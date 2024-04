SPIKKER | Kuidas maksta seaduslikult vähem makse?

Tasub meeles pidada, et maksud on ühiskonna ja avalike teenuste toimimiseks hädavajalikud ning hea maksulaekumine on kõigi kodanike huvides. Samal ajal kehtib hulk maksuvabastusi, mille eesmärk on näiteks soodustada kindlaid kulutusi ja tegevusi, elavdada majandust jne. Leidub ka muid soovitusi, mis aitavad oma maksukulu teadlikumalt planeerida.