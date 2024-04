VIDEO | Swedbanki majandusprognoos: intressid langevad ja Eesti majandus hakkab peagi kasvama

Maailmamajanduse kasv on nõrk, kuid piirkonniti ja riigiti on arengud erinevad. USA majandus on liikunud soliidsel kasvukursil, kuid euroalal on majanduskasv peatunud. Meie prognoosi järgi hakkab euroala majandus taastuma selle aasta teises pooles, kui inflatsioon normaliseerub ja Euroopa Keskpank alustab intressimäärade langetamisega.