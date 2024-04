Dubai kinnisvara pakub Eestiga võrreldes kaks korda suuremat üüritootlust. Maakler: Dubai on tulevikulinn

Ligi kümme aastat kogemust Eesti kinnisvaraga on Skoriku nüüd otsapidi Dubaisse viinud. Ettevõtja sõnul on Dubai tulevikulinn ja need, kes pole seal käinud, ei mõista seda. „Kõik on uus ja puhas, loogiline ja turvaline. Oktoobrist maini on väga mõnus kliima. Suvel kisub küll palavaks,“ kirjeldab ta.