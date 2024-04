Eelarvenõukogu: riigirahanduse korrastamist ei saa kauem edasi lükata

Eesti eelarvepoliitika on olnud aastaid majandust toetava hoiakuga, s.t riigieelarve on kavandatud suure puudujäägiga, juba alates 2020. aastast. Selle ajaga on Eesti valitsussektori võlg suurenenud 5 miljardi euro võrra. Eelarvenõukogu hinnangul ei saa riigirahanduse korrastamist kauem edasi lükata.