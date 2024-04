GRAAFIK | Eesti Energia maksab riigikassasse üle 70 miljoni euro

Rahandusminister Mart Võrklaeva (Reformierakond) sõnul on riigiettevõtete panus riigieelarvesse oluline, ent silmas tuleb pidada, et summa oleks jõukohane ning finantsnäitajate ja -tegevuste vahel säiliks optimaalne tasakaal. „Osa riigiettevõtetest tegi 2023. aastal head majandustulemused ning kuue äriühingu finantsvõimekus võimaldab jaotada planeeritust suuremat dividendi. Nendeks on Riigi Kinnisvara AS, Elering AS, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS, AS Tallinna Sadam, AS Eesti Loto ja Teede Tehnokeskus AS,“ nimetas ta.