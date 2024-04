Globaalsete võimaluste hüppelaud: rahvusvaheline haridus TalTechi majandusteaduskonnas

Ettevõtliku juhtimise MBA on esimene rahvusvaheliselt AMBA akrediteeritud õppekava Eestis ja Baltikumis, mis tähendab, et programm kuulub maailma 2% ehk 300 parima hulka. Õppekavasse on põimitud ka coaching, mis toetab Sinu karjäärialaseid valikuid. Õppetöö toimub kord kuus 3-päevaste sessioonidena ja on läbitav 1,5 aastaga. MBA lõpetajana on Sul omandatud strateegiliste otsuste tegemise oskused, juhtimisoskused ja oled väga kohanemisvõimeline pidevalt muutuvas ärikeskkonnas.