Ledzep tagab ekraani igaks sündmuseks

Kliente on Ledzepil seinast seina. On nii agentuure, kellega juba aastaid koostööd tehtud, kui ka tippkonverentse, spordi- ja kultuurisündmuseid. „Tegutseme igas valdkonnas ja sektoris. Sageli jõuab uus klient meieni pärast seda, kui nad on mõnel üritusel viibinud ja seal meie pakutavat kvaliteeti näinud. Selles maailmas käib sageli info soovituste ja kogemuste järgi,“ sõnab Laanesaar.

Täisteenust pakkuva Ledzepi tooteportfellis on lai valik kõrgekvaliteedilisi LED-ekraane, LCD-profiekraane ja videoseinalahendusi. Nii nagu nimegi järgi oletada võib, suudab Ledzepi tegus tiim särama panna kõige uhkema kontserdi Baltimaades ja kaugemalgi või aidata ühest väga heast konverentsist teha maailmaklassi kuuluva ürituse. Piire sellel tegusal meeskonnal pole, sest kõik on teostatav ja tehtav!

Iga üritus on ainulaadne ja ainulaadne on ka meiepoolne lahendus. Teeme pakkumise, mis põhineb täpselt kliendi soovil ja vajadusel ning valmib kõiki detaile arvestades nagu rätsepaülikond. Kaur Laanesaar

Tänapäeval on keeruline välja tuua sündmust, kus ekraani vaja ei ole. Kui kunagi piisas mikrofonist ja kõlarist, siis nüüd soovitakse näha kindlasti ka liikuvat pilti. „Me oleme keskendunud väga hea pildi tootmisele, mille aluseks on ülihead ekraanid. Toodame nii otseülekandeid, teeme salvestusi kui ka kõike muud, kuhu ekraanilahendusi luua on vaja,“ tutvustab Krister Kohver.

Neile, kel mõni sündmus plaanis on ja kes soovib seda suuremalt ning laiemalt jagada, soovitab Ledzep julgelt ühendust võtta. „Iga üritus on ainulaadne ja ainulaadne on ka meiepoolne lahendus. Teeme pakkumise, mis põhineb täpselt kliendi soovil ja vajadusel ning valmib kõiki detaile arvestades nagu rätsepaülikond,“ ütleb tegevjuht Kaur Laanesaar.

Ekraanide võimalused on üüratud

Millised on aga suurimad apsakad, mida ettevõtted tehnikat rentides teevad? Ledzepi asjatundjate meelest on see napp ekraanide kasutamise oskus – sisuline kuvatav pool on sageli nõrk või suisa olematu. „Ekraane ei osata ära kasutada. Pakutavad võimalused on üüratud, kuid info, mida neile kuvatakse, mitte,“ ütleb Kohver.

Ka selles osatakse Ledzepis kaasa rääkida ja nõu anda. Nende majast renditakse tehnika välja üksnes koos meeskonnaga, et pakutavad lahendused nii silmale kui ka kõrvale kindlasti parimast parimad saaksid. „Paljud kliendid hoiavad sageli tehnikute pealt kokku, sest meeskond on kallis. Tõsi, ongi, kuid lõpuks tuleb ju kõik kvaliteetse korraldusliku poole pealt tagasi. Sellele tasuks mõelda enne, kui kõige odavam rendipakkumine rutakalt vastu võtta ja pärast kahetseda,“ ütleb Ledzepi projektijuht Raiko Saadjärv. „Kaste ja ekraane oskavad sättida kõik, juhtmeid seina panna niisamuti, kuid selleks, et kõik lõpuks perfektselt töötaks, on vaja kompetentsi omavat meeskonda.“

