Hõralaid on teadaolevalt Eesti ainuke täielikult eraomandis olev saar või laid, kuhu on lubatud rajada eluhooned ja kus on võimalik nautida täielikku privaatsust. Eestis pole ühe isiku ainuomandis olevad saared levinud, kuid näiteks Põhjamaades ja mujal maailmas on selline eluviis laialdaselt levinud.