Konjunktuuriinstituut: Eesti majanduse pidur on usaldamatus valitsuse vastu

Konjuktuuriinstituudi majanduseksperide paneeli hinnangul oli üldine majandusolukord märtsis mõnevõrra parem kui detsembris. Languse peatumine viitab olukorra stabiliseerumisele, kuid paranemist ei ole veel oodata.

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepa sõnul uuringust midagi murrangulist ei järeldu. „Majanduskliima on mõnevõrra paranenud, kuid see ei võrdu majanduskasvuga ning seda on hetkel ka väga ennatlik loota. Optimistlikult võib öelda, et kiire langus on aeglustunud, kuid see ei tähenda, et probleemid oleksid kadunud või seljatatud,“ sõnas ta.

Võrdluses 2023. aasta lõpuga on jätkuvalt suurimaks majandusprobleemiks ebapiisav nõudlus, mille tõid välja kõik küsitletud eksperdid. Sellele järgnes rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus (86% ekspertidest). Kolmandat ning neljandat kohta jagavad vähene innovatiivsus ning vähene usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes, mida leidsid 79% vastanud ekspertidest. Vähene usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes on kasvanud aastaga 60 protsendipunkti, olles 2023. aasta I kvartalis 19%.

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo sõnas, et eelmisel kuul valminud majanduspoliitika plaan pakub pikemaajalise mõjuga lahendusi majanduse tõusule pööramiseks. „Majanduspoliitika plaani eesmärgini kahekordistada Eesti majandus 2035. aastaks on võimalik jõuda vaid koostöös, seda nii riigina kui ettevõtjate ja huvigruppidega. Koostöös on see plaan ka kokku saanud, kuid nüüd on tähtis jõuda tegudeni, et taastada keerulises majanduskeskkonnas kõikuma löödud kindlustunne ja ettevõtjate usaldus riigi majanduspoliitika vastu.“

Naabrid on paremas positsioonis