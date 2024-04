IPO turg on avanemas? Hispaania kosmeetikafirma plaanib teha tänavuse aasta üht suurimat börsidebüüti

Puigi aktsia märkimishinnaks on vahemik 22-24,5 eurot, kokku jaotatakse laiali 106,5-118,6 miljonit aktsiat. Kogu kaasatud raha ei lähe siiski ettevõtte investeeringute tarbeks, vaid umbes pool IPO mahust on praeguste aktsionäride aktsiate müük. Plaani kohaselt noteeritakse Puigi aktsiad Madridi börsil 3. mail.

Viimati leidis Hispaania börsil sama suur IPO aset 2015. aastal, mil lennujaamade operaator AENA kaasas 3,9 miljardit eurot.

Sealjuures saab Puigi börsidebüüdist tänavuse aasta suurim IPO Euroopas. Pea sama palju kaasas kuu tagasi Šveitsi farmaatsifirma Galmarda, mis kogus investoritelt 2 miljardit Šveitsi franki (umbes 2,1 miljardit eurot). Galderma aktsia on võrreldes märkimishinnaga tõusnud ligi 20%. Veelgi rohkem on tõusnud veebruaris börsidebüüdi teinud Saksa kaitsetööstusettevõte Renk, mille aktsia on nüüdseks 66% kallim kui märkimishind.

Euroopas oodatakse veel näiteks, et peagi võiks börsidebüüdi teha Itaalia luksusbränd Golden Goose, Saksa pank OLB ning Saksa mobiilsusteenuste pakkuja DKV Mobility.

USA-s on tänavu enim IPO kaudu raha kaasanud Amer Sports (1,37 miljardit dollarit ehk umbes 1,3 miljardit eurot), mille aktsial sedavõrd hästi pole läinud. Võrreldes märkimishinnaga on aktsia siiski napilt 2% plussis. Enim tähelepanu on tänavu pälvinud aga märtsis toimunud Redditi IPO, kaasates 519 miljonit dollarit (487 miljonit eurot). Redditi aktsial on läinud aga edukamalt, olles umbes 13% plussis.

USA IPO-dest on kõige paremini läinud aga päikeseenergiafirmal SolarMax Technology, mille aktsia on võrreldes märkimishinnaga tõusnud 140%. Kõige kehvemini on läinud väikefirmal Vocodia Holdings, mille aktsia on kaotanud kahe kuuga ligi 95% oma väärtusest.

Mis on IPO? IPO ehk initial public offering on aktsiate esmane avalik pakkumine, misjärel hakatakse ettevõtte aktsiatega avalikult börsil kauplema. Lihtsalt öeldes on see esimene võimalus börsisüsteemi kaudu tükk konkreetsest ettevõttest (ehk aktsiaid) osta.